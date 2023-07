Wiemy, kiedy Iga Światek zagra z Petrą Martić. Organizatorzy podjęli decyzję

Iga Świątek idzie jak burza przez kolejne szczebelki drabinki Wimbledonu. W pierwszej rundzie Polka bez większych problemów pokonała Lin Zhu 2:0 (6:3, 6:1). W drugiej rundzie pierwsza rakieta świata rozbiła Sarę Sorribes Tormo również bez straty seta (6:2, 6:0).

Ostatnie starcia Igi Świątek z Petrą Martić

W III rundzie Wimbledonu przeciwniczką Igi Świątek będzie Petra Martić. Chorwatka do tej pory pokonała Lindę Fruhvirtovą, która kreczowała przy wyniku 1:1 w setach i 1:4 w gemach. Następnie Chorwatka rozprawiła się w trzech setach z Francuzką Diane Parry 4:6, 6:3, 6:3.

Iga Świątek będzie sporym wyzwaniem dla Petry Martić i by mieć jakiekolwiek szanse, musi pokazać lepszy tenis niż w meczu z Parry. Będzie to dla 30. rakiety świata bardzo trudne zadanie, bo w przeszłości ani razu nie triumfowała nad Polką. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą podczas półfinału WTA w Madrycie. Raszynianka wygrała wówczas 6:3, 6:0. Wcześniej zawodniczki stanęły naprzeciwko siebie podczas Indian Wells 2021, wtedy to nasza zawodniczka triumfowała 6:3, 6:1.

Wimbledon: Organizatorzy zdecydowali, o której i gdzie Iga Świątek zagra swój mecz

Mecz Iga Świątek – Petra Martić na Wimbledonie zostanie rozegrany w piątek 7 lipca na korcie centralnym. To spotkanie zaplanowano jako drugie w kolejności od godz. 14:30 polskiego czasu, co oznacza, że zawodniczki wyjdą na trawę nie wcześniej, niż o godz. 16:30, po spotkaniu Carlosa Alcaraza z Alexandre Mullerem

W przypadku zwycięstwa nad Petrą Martić Iga Świątek poprawi swój wynik sprzed roku. Wówczas możliwy będzie polski mecz z Magdą Linette. Poznanianka wygrała w drugiej rundzie z Barborą Strycovą, a w trzeciej rundzie musi pokonać Belindę Bencic. Mecze Wimbledonu można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport oraz internetowo zaś pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

