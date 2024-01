Nie będzie meczu Hurkacza z Djokoviciem. Znamy rywali Polaków w ćwierćfinale United Cup

W fazie grupowej United Cup Polacy pokonali Brazylię 3:0 i Hiszpanię 2:1. Jedyną porażkę poniósł Hubert Hurkacz w meczu singlowym, kiedy pokonał go Alejandro Davidovich Fokina. Szybko jednak nastąpiła rehabilitacja, kiedy w meczu mikstów Hurkacz do spółki z Igą Świątek pokonał duet Davidovich Fokina/Sara Sorribes Tormo 6:0, 6:0. Taka postawa biało-czerwonych pozostaje wierzyć, że ich droga w United Cup nie skończy się na ćwierćfinale.

Chiny rywalem Polaków w walce o półfinał

Po awansie do czołowej ósemki imprezy rozgrywanej w Austalii reprezentacja Polski cierpliwie czekała na rywala w ćwierćfinale. Mogła nim być Serbia, lecz ekipa, w której gra m.in. Novak Djoković, pokonała w swoim grupowym pojedynku Czechy po super tiebreaku w mikście. To oznacza, że trafiamy na Chiny.

W tym zespole na razie podczas United Cup oglądaliśmy na korcie dwójkę tenisistów. To Qinwen Zheng (14. miejsce w rankingu WTA) i Zhizhen Zhang (58. lokata w rankingu ATP). W fazie grupowej Chińczycy wygrali z Czechami 3:0 oraz przegrali z Serbią 1:2. Mecz z Chinami rozpocznie się w środę o godzinie 3:00 polskiego czasu. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, która zagra z Qinwen Zheng.

Jeśli Polska wygra, to tenisistów czeka zmiana lokalizacji

Od początku turnieju reprezentacja Polski toczy zmagania w United Cup w Perth. W meczu z Chinami to nasz zespół jest faworytem do zwycięstwa. W przypadku triumfu w ćwierćfinale Polaków czeka podróż do Sydney na ostatnią fazę rozgrywek.

To w tym mieście zostaną rozegrane półfinały (w sobotę, 6 stycznia), a następnie finał (w niedzielę, 7 stycznia). Przed Polską jest wysoko zawieszona poprzeczka. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie biało-czerwoni dotarli w United Cup do półfinału, gdzie zatrzymała ich dopiero reprezentacja USA.

