Fręch i Linette poznały rywalki. Możliwy polsko-polski pojedynek w Doha

Turniej WTA 1000 Doha będzie stał pod znakiem polskich zawodniczek. W głównej drabince zmagań zobaczymy aż trzy Polki. Iga Świątek jako rozstawiona z jedynką zawodniczka otrzymała wolny los w I rundzie. Może spokojnie czekać na rozstrzygnięcie pojedynku pomiędzy Soraną Cirsteą a Sloane Stephens. Pozostałe Polki – Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczynają walkę od pierwszej rundy.

Magdalena Fręch i Magda Linette poznały rywalki na początek WTA 1000 Doha

Magdalena Fręch jako jedyna z Polek musiała walczyć o występ w turnieju poprzez kwalifikacje. Polka bez problemu pokonała w dwóch setach reprezentantkę Rosji Kamilę Rachimową i mogła w dobrym nastroju czekać na losowanie drabinki. W pierwszej rundzie czeka ją jednak trudne zadanie. Pochodząca z Łodzi zawodniczka zagra z byłą liderką rankingu WTA Wiktorią Azarenką. Co ciekawe, jeśli Fręch i Iga Świątek będą wygrywać swoje mecze, to w ćwierćfinale może dojść do polsko-polskiego pojedynku między zawodniczkami.

Magda Linette, która nie może zaliczyć początku sezonu do udanych, w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Doha zmierzy się z Nao Hibino. Japonka zajmująca 93. Miejsce w rankingu dostała się do turnieju głównego poprzez wygranie dwóch meczów kwalifikacji. Obie panie miały okazję ostatni raz mierzyć się ze sobą niecałe trzy lata temu w Strasbourgu. Wówczas w 61 minut wygrała 31-latka z Polski.

Iga Świątek powalczy o obronę punktów w Doha

Iga Świątek przed rokiem okazała się najlepsza w turnieju w Doha. Wówczas szybko uporała się w finale z Jessiką Pegulą. W związku z triumfem będzie wyłącznie bronić zdobytych punktów. Magda Linette i Magdalena Fręch nie brały udziału w ubiegłorocznej odsłonie. Pula nagród Qatar Ladies Open 2024 wynosi 3 211 715 dolarów.

