Pech Huberta Hurkacza! Złe wieści tuż przed meczem Polaka

Wrocławianin i najlepszy singlista Stanów Zjednoczonych, będą musieli najpewniej trochę dłużej poczekać, na odpowiedni moment startu pojedynku. Pechowo układają się bowiem warunki atmosferyczne panujące w Genewie.

To właśnie w Szwajcarii, podczas turnieju ATP 250, Hubert Hurkacz i Taylor Fritz mają zagrać w ciekawie zapowiadającym się ćwierćfinale imprezy.

twitter

Pierwotnie zakładano, że mecz Polaka z Amerykaninem zacznie się o godzinie 15:00. Już teraz jednak wiadomo, że organizatorzy musieli przesunąć to spotkanie, więc niewykluczone, że jeśli pogoda pozwoli – to dopiero w okolicach 17-18, zobaczymy pierwszą piłkę tego meczu.

Hubert Hurkacz w coraz lepszej formie. Jak Polak zagra w Paryżu?

W przypadku tenisisty z Wrocławia polscy kibice mogą z optymizmem spoglądać w przyszłość. Wydaje się, że Hurkacz odzyskał radość z gry, mając w pamięci choćby występ Polaka w Rzymie. Podczas turnieju ATP 1000 wrocławianin powtórzył rezultat z sezonu 2024, docierając do ćwierćfinału imprezy w Italii. Co ciekawe, Polak został ponownie wyeliminowany przez... tego samego przeciwnika. Zarówno w 2024, jak i 2025 roku Hurkacza pokonał Amerykanin Tommy Paul.

Różnica polega jednak na tym, że obecnie Polak jest poza czołową trzydziestką rankingu ATP. W poprzednim sezonie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, Hurkacz był w czołowej dziesiątce i należał do najciekawszych nazwisk w tourze. Obecnie w kontekście Polaka głównym pytaniem jest kwestia wyleczonej kontuzji kolana. Hurkacz doznał urazu podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, przez co stracił praktycznie pół sezonu – łącznie z wyjazdem na igrzyska do Paryża.

Być może w obecnej kampanii w stolicy Francji będzie okazja do pokazania się z dobrej strony. Hurkacz grając w Rzymie, pokazał ciekawy, inny tenis. Ofensywny, w którym wiele atutów Polaka było odpowiednio wykorzystywanych. Ile to da w perspektywie przyszłości? Można mieć nadzieje, że Hurkacz ponownie zacznie się wdrapywać po szczeblach rankingowych, aby móc ze spokojem dostawać okazje do rozstawień w najważniejszych turniejach sezonu.

Turniej na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu rusza w najbliższą niedzielę (tj. 25 maja).

Czytaj też:

Reprezentacja Polski w siatkówce wraca do gry! Kiedy pierwsze mecze?Czytaj też:

Czterokrotny mistrz Polski nie żyje! Szok w świecie sportu