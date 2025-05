Iga Świątek poznała swój los w Paryżu. To będą bardzo ciekawe „polskie” mecze

Nie jest tajemnicą, że największą gwiazdą po żeńskiej stronie turnieju, przynajmniej patrząc na ostatnie lata, jest Iga Świątek. Polka pojawiła się podczas czwartkowego losowania m.in. w towarzystwie piłkarza Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele. Paryżanie zaliczają właśnie kapitalny sezon. We Francji nie mieli sobie równych w rozgrywkach Ligue 1, a do tego awansowali do finału elitarnej Ligi Mistrzów UEFA.

Trudne losowanie Igi Świątek. Szczęścia nie miał też Hubert Hurkacz

Jak dokładnie wyglądają turniejowe pary, które znalazły się w drabince RG 2025? Świątek ze względu na spadek na 5. miejsce w rankingu WTA, będzie musiała liczyć się z dużo bardziej wymagającą ścieżką w drodze do finału. Pierwszą rywalką obrończyni tytułu będzie Rebecca Sramkova. Słowaczka, która kilka dni temu przegrała z… Magdą Linette podczas turnieju w Strasbourgu. Przeciwniczką poznanianki będzie za to Dunka Clara Tauson, jedna z ciekawszych tenisistek młodego pokolenia w tourze WTA.

Trudne losowanie dla Magdaleny Fręch. Łodzianka na powitanie dostała rywalkę z najwyższej półki, patrząc na doświadczenie i nie tak znowu odległą przeszłość rankingową. Polka zagra z Ons Jabeur. Mająca 30 lat Tunezyjka to m.in. dwukrotna finalistka Wimbledonu (2022 i 2023) czy US Open (2022).

Do tego grona trzeba też dopisać Lindę Klimovicovą. Czeszka z polskim obywatelstwem świetnie radzi sobie w kwalifikacjach do RG 2025 i został jej już tylko jeden krok, żeby awansować do turnieju głównego. W piątek (tj. 23 maja) zagra z Leyre Romero Gormaz, początek o godzinie 11:00.

W przypadku drabinki trzeba też zaznaczyć, że jeśli wspomniana na początek Świątek będzie wygrywać z niżej notowanymi przeciwniczkami, to Polka w półfinale może trafić na Arynę Sabalenkę. Przedwczesny finał? Być może.

Po męskiej stronie, z polskich wątków, również ciekawie. Kamil Majchrzak zagra z Hamadem Medjedoviciem. Serb jest w zasięgu polskiego tenisisty. Eksperci ostrzą sobie za to zęby na pojedynek Huberta Hurkacza. Wrocławianin trafił hitowo, na Joao Fonsecę. Czyli Brazylijczyka, którym zachwyca się cały świat – ze względu na skalę talentu. „Hubi” w ostatnim czasie prezentuje się jednak solidnie, więc może się szykować naprawdę dobry, emocjonujący mecz, już na otwarcie wielkoszlemowej rywalizacji.

Roland Garros 2025. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Kwalifikacje do drugiego wielkoszlemowego punktu sezonu tenisowego, rozpoczęły się w stolicy Francji już w poniedziałek, tj. 19 maja. Główna drabinka turniejowa rusza za to na kortach im. Rolanda Garrosa w niedzielę, czyli 25 maja.

Transmisje turnieju będą prezentowane na antenach Eurosportu, a dodatkowo internetowo, za pośrednictwem platformy MAX. W żeńskim turnieju obrończynią tytułu jest Iga Świątek, która w Paryżu wygrywa nieprzerwanie od 2022 roku. Łącznie Polka sięgnęła po cztery tytuły wielkoszlemowe (2020, 2022, 2023 i 2024), słusznie będąc nazywaną przez świat tenisa „Królową Paryża”.

W przypadku męskiego turnieju singlowego, tytułu najlepszego zawodnika na kortach im. Rolanda Garrosa bronić będzie Carlos Alcaraz.

