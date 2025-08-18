Iga Świątek w wielkim finale. Ten mecz Polki trzeba zobaczyć!

Iga Świątek kontynuuje swoją dobrą serię w trwającym sezonie. Po finale podczas WTA 500 w Bad Homburg oraz zwycięstwie w wielkoszlemowym Wimbledonie, teraz przyszedł czas na grę o trofeum w Cincinnati. Turnieju, który jest ceniony w kalendarzu całego sezonu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to ostatnia prosta przed US Open.

WTA 1000 Cincinnati: Iga Świątek – Jasmine Paolini, gdzie oglądać finał?

Polka w drodze do finału turnieju w Cincinnati nie przegrała ani jednego seta. Świątek rozpoczęła od wygranej z Rosjanką Anastazją Potapową (6:1, 6:4), następnie walkowerem przeszła do kolejnej rundy po wycofaniu się Ukrainki Marty Kostjuk. Kolejne zwycięstwo to Rumunka Sorana Ciristea (6:4, 6:3), w ćwierćfinale pokonana Rosjanka Anna Kalinska (6:3, 6:4) i najświeższe zwycięstwo z półfinału nad Kazaszką Jeleną Rybakiną (7:5, 6:3).

Świątek złapała wiatr w żagle i na pewno będzie chciała dołożyć jeszcze jeden, ten najważniejszy triumf, w finale z Jasmine Paolini. W pięciu dotychczasowych meczach Polka ogrywała Włoszkę za każdym razem. Po raz ostatni w półfinale we wspomnianym turnieju w Bad Homburg, gładko 6:1, 6:3. Obie panie spotkały się m.in. w finale Roland Garros 2024. Świątek wygrała wówczas 6:2, 6:1.

Jeśli Świątek zwycięży w finale WTA 1000 w Cincinnati, awansuje na drugie miejsce w rankingu światowym, wyprzedzając Amerykankę Coco Gauff. A co najważniejsze, Polka wyśle jasny sygnał w stronę konkurencji na ostatniej prostej przed US Open. Granie na kortach w Nowym Jorku tak właściwie… właśnie się rozpoczęło.

Początek finału Iga Świątek – Jasmine Paolini około północy polskiego czasu, z poniedziałku na wtorek. Transmisje z rozgrywek WTA Tour w Polsce przeprowadza Canal+ Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 23. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

