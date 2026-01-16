„Polski dzień” w Australian Open. Kibice mogą szykować się na maraton!

Turniej w Melbourne już zgodnie z tradycją rozpoczyna poważne granie w tenisowym kalendarzu. Warto dodać, że reprezentacja Polski ma za sobą świetny czas w rozgrywkach United Cup. Po raz pierwszy to Polska sięgnęła bowiem po końcowy triumf.
„Polski dzień” w Australian Open. Hubert Hurkacz jedynym wyjątkiem
W Australian Open każdy już będzie pracował na swój rachunek. Jak się okazuje, mnóstwo emocji czeka polskich kibiców tenisa już na samym starcie wielkoszlemowych zmagań. Już w poniedziałek (tj. 19 stycznia) rozegranych zostanie bowiem aż pięć z sześciu meczów singlowych z udziałem reprezentantek i reprezentantów Polski.
Jedyny wyjątek to Hubert Hurkacz. Ponownie najlepszy rankingowo singlista Polski na swoje spotkanie poczeka do wtorku (tj. 20 stycznia). Zapowiada się zatem bardzo intensywne otwarcie zmagań w Melbourne.
Dokładne godziny rozpoczęcia gier nie są jednak znane. Należy się jednak spodziewać, że nie będzie to sesja wieczorna, więc spotkania mogą być rozgrywane – paradoksalnie – w... nocy, ale polskiego czasu. Trzeba bowiem brać sporą poprawkę na australijskie zegarki, czyli strefę czasową zgoła odmienną do tej w środku Starego Kontynentu.
Poniedziałkowe (tj. 19.01) mecze Polek i Polaków:
-
Iga Świątek – Yue Yuan (Chiny, 84. WTA)
-
Magda Linette (53. WTA) – Emma Navarro (USA, 15. WTA)
-
Magdalena Fręch (57. WTA) – Veronika Erjavec (Słowenia, 99. WTA)
-
Linda Klimovicova (134. WTA) – Francesca Jones (Wielka Brytania, 69. WTA)
-
Kamil Majchrzak (58. ATP) – Jacob Fearnley (Wielka Brytania, 77. ATP)
Wtorkowy (tj. 20.01) „polski mecz”:
-
Hubert Hurkacz (53. ATP) – Zizou Bergs (Belgia, 43. ATP)
W przypadku początkowych faz turniejów Wielkiego Szlema niewykluczone są przesunięcia pierwotnych założeń terminarza. Z tego też względu, dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych spotkań są często podawane właściwie z dnia na dzień.
Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?
Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Telewizyjnie tenisowa rywalizacja będzie pokazywana również na antenach Eurosportu.
Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.
Turniej główny rusza już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.
Czytaj też:
Hit transferowy w PlusLidze! Słynny reprezentant Polski ma wrócić do krajuCzytaj też:
Iga Świątek tak pomaga innym. Krytykanci Polki powinni tego posłuchać