„Polski dzień” w Australian Open. Kibice mogą szykować się na maraton!

Turniej w Melbourne już zgodnie z tradycją rozpoczyna poważne granie w tenisowym kalendarzu. Warto dodać, że reprezentacja Polski ma za sobą świetny czas w rozgrywkach United Cup. Po raz pierwszy to Polska sięgnęła bowiem po końcowy triumf.

„Polski dzień” w Australian Open. Hubert Hurkacz jedynym wyjątkiem

W Australian Open każdy już będzie pracował na swój rachunek. Jak się okazuje, mnóstwo emocji czeka polskich kibiców tenisa już na samym starcie wielkoszlemowych zmagań. Już w poniedziałek (tj. 19 stycznia) rozegranych zostanie bowiem aż pięć z sześciu meczów singlowych z udziałem reprezentantek i reprezentantów Polski.

Jedyny wyjątek to Hubert Hurkacz. Ponownie najlepszy rankingowo singlista Polski na swoje spotkanie poczeka do wtorku (tj. 20 stycznia). Zapowiada się zatem bardzo intensywne otwarcie zmagań w Melbourne.

Dokładne godziny rozpoczęcia gier nie są jednak znane. Należy się jednak spodziewać, że nie będzie to sesja wieczorna, więc spotkania mogą być rozgrywane – paradoksalnie – w... nocy, ale polskiego czasu. Trzeba bowiem brać sporą poprawkę na australijskie zegarki, czyli strefę czasową zgoła odmienną do tej w środku Starego Kontynentu.

Poniedziałkowe (tj. 19.01) mecze Polek i Polaków:

Iga Świątek – Yue Yuan (Chiny, 84. WTA)



Magda Linette (53. WTA) – Emma Navarro (USA, 15. WTA)



Magdalena Fręch (57. WTA) – Veronika Erjavec (Słowenia, 99. WTA)



Linda Klimovicova (134. WTA) – Francesca Jones (Wielka Brytania, 69. WTA)



Kamil Majchrzak (58. ATP) – Jacob Fearnley (Wielka Brytania, 77. ATP)



Wtorkowy (tj. 20.01) „polski mecz”:

Hubert Hurkacz (53. ATP) – Zizou Bergs (Belgia, 43. ATP)



W przypadku początkowych faz turniejów Wielkiego Szlema niewykluczone są przesunięcia pierwotnych założeń terminarza. Z tego też względu, dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych spotkań są często podawane właściwie z dnia na dzień.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Telewizyjnie tenisowa rywalizacja będzie pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Turniej główny rusza już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.

