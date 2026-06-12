Polak z życiowym sukcesem na korcie! Co za wygrana przed Wimbledonem

Nie ma co ukrywać, to naprawdę duży wynik dla Kamila Majchrzaka. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisista w ostatnich miesiącach głównie walczył o dojście do formy, bo przerwie wywołanej kontuzją.

Widać to był m.in. podczas niedawnego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. W Paryżu Majchrzak nie był w stanie wejść na swój optymalny poziom, co ostatecznie sprawiło, że przegrał już w I rundzie. Polaka wyeliminował wówczas solidnie grający Alejandro Tabilo. Nie ma co ukrywać, to Chilijczyk był faworytem tamtego starcia i ze swojego zadania wywiązał się w należyty sposób.

ATP 250 's-Hertogenbosch: Wielki sukces Kamila Majchrzaka!

Polski tenisista z pewnością będzie chciał się zaprezentować wyjątkowo dobrze podczas kolejnego, nachodzącego wielkimi krokami turnieju na kortach Wimbledonu. Właśnie w Londynie Majchrzak w poprzednim sezonie (tj. 2025) dotarł aż do IV rundy, osiągając swój największy sukces w turniejach rangi Wielkiego Szlema.

Wynik sprzed niemal roku sprawia, że w nadchodzącym Wimbledonie Polak będzie bronił zdobytych punktów. Kto wie, może rezultat uda się wyrównać, a może nawet poprawić. Forma z pewnością pojawiła się w odpowiednim momencie. Majchrzak właśnie zanotował podczas turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch wielki sukces.

W przestrzeni mediów społecznościowych ATP można nawet przeczytać o... największym zwycięstwie w karierze Polaka!

W piątkowym (tj. 12 czerwca) ćwierćfinale ograł turniejowy numer 1. Był nim Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:3. Warto dodać, że rywal Polaka to obecnie czwarta rakieta światowego rankingu ATP.

To zwycięstwo sprawi, że Polak przesunie się o kilkanaście pozycji w hierarchii tenisistów.

Spoglądając na tzw. ranking na żywo, wygrana Majchrzaka, czyli +100 punktów, pozwala wskoczyć na 61 miejsce ATP. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego jest aktualnie najlepszym polskim tenisistą. Dla porównania Hubert Hurkacz, wkrótce może... wypaść poza czołową setkę rankingu.

Z kim Majchrzak zagra o finał? Przeciwnikiem będzie Daniił Miedwiediew lub Marin Cilić.

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