Oto odmieniona Iga Świątek. Kontrowersyjna Rosjanka na drodze Polki

Iga Świątek prezentuje się bardzo dobrze podczas turnieju w Kanadzie. Toronto okazało się miejscem, w którym najlepsza polska tenisistka odzyskała świeżość w swojej grze. Polka sama to zresztą przyznała, oceniając swoją cenną wygraną nad Martą Kostiuk.

Ukrainka przegrała z Polką w trzech setach. Był to udany rewanż Polki za przegraną w IV rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa.

– Zdecydowanie jestem w innym miejscu. Czuję, że mogłam grać swój tenis. W trakcie Roland Garros nie mogłam tego naprawdę zrobić. Więc tak, wiedziałam, co robić. Wiedziałam, jak grać. Po prostu kontynuowałam bycie skupioną i w strefie. Do końca byłam dość pewna swojego planu gry i swoich atutów. Cieszę się, jak mi to wyszło – przyznała po sobotniej wygranej nad Kostiuk polska tenisistka.

WTA 1000 Toronto: Iga Świątek – Diana Sznajder. Gdzie i kiedy oglądać?

Rywalką w grze o półfinał imprezy na twardych kortach w Toronto będzie Diana Sznajder. Kontrowersyjna Rosjanka, która grała nie tak znowu dawno – bo podczas tegorocznego, paryskiego Wielkiego Szlema – z Mają Chwalińską. Ostatecznie to Polka wygrała i weszła do finału Roland Garros 2026.

A dlaczego kontrowersyjna? O przekonaniach Sznajder pisaliśmy przy okazji rywalizacji z Chwalińską, szerzej na łamach WPROST. Rosjanka została nazwana wręcz propagandystką. W 2025 roku Sznajder została odznaczona orderem za zasługi przez państwowe władze, ma być również zwolenniczką Władimira Putina.

Wracając jednak do sportu, Świątek jest przed szansą osiągnięcia najlepszego wyniku w sezonie 2026. Z turniejem w Toronto pożegnało się już kilka znanych rywalek na czele z Aryną Sabalenką. Liderka rankingu WTA była zresztą tenisistką po stronie turniejowej drabinki, gdzie funkcjonuje Świątek. Do takiego meczu jednak na pewno nie dojdzie.

A w jakiej formie jest Polka? Wysokiej, bijąc kolejne rekordy. Polka właśnie osiągnęła swój 29 ćwierćfinał imprezy WTA 1000 w karierze, w swoim 47 podejściu do rywalizacji na tym poziomie. Efekt? Świątek ma wyższy procent skuteczności osiągania tak dalekiego etapu rywalizacji niż legendarna Serena Williams. I wszystkie inne zawodniczki we współczesnym tenisie.

O której i gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Diana Sznajder? Początek o godzinie 1:00 polskiego czasu, w nocy z poniedziałku na wtorek (tj. 11 sierpnia). Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport oraz internetowo platformy Player i HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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