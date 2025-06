Wyciekły kulisy po aferze w reprezentacji Polski. „To nie były normalne dni”

Polski Związek Piłki Nożnej, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą, obecnie wszystkie swoje siły kieruje w stronę dogrywania kwestii nowego selekcjonera dla najważniejszej drużyny w kraju. To efekt rezygnacji ze stanowiska Michała Probierza.

Afera w kadrze Polski. Znaczące słowa ze sztabu Michała Probierza

Nie ulega kwestii, że w ostatnich miesiącach wydarzyło się sporo niedobrego, spoglądając na wyniki czy poziom sportowy, prezentowany przez reprezentację. Fakt faktem, Polacy wygrali dwa mecze na otwarcie eliminacji MŚ 2026, ogrywając Litwę (1:0) oraz Maltę (2:0), ale sam styl tych zwycięstw, był daleki od ideału.

Dodatkowo w samym zespole również wrzało coraz mocniej, przynajmniej patrząc przez pryzmat podejmowanych decyzji. Głos ws. ostatniego, czerwcowego zgrupowania, zabrał jeden z asystentów trenera Probierza w reprezentacji. Sebastian Mila to postać, która wielokrotnie – jeszcze w roli piłkarza – pojawiała się na murawie w narodowych barwach. Jego najsłynniejsze trafienie, to gol na 2:0 w zwycięskim – historycznie pierwszym – starciu z Niemcami w eliminacjach Euro 2016.

Od kilku lat „Milowy” jest już poza piłką w roli zawodnika, krocząc obecnie futbolową, trenerską ścieżką. Jednym z najważniejszych wyzwań była wspomniana rola asystenta w szerokim teamie u Probierza.

Jak były m.in. kapitan Śląska Wrocław czy Lechii Gdańsk, podsumował to, co działo się w trakcie czerwcowego zgrupowania kadry? A dokładniej rzecz biorąc, jego drugiej części, tuż przed i po meczu z Finlandią?

– To nie były normalne dni, jak zawsze, przy okazji meczów reprezentacji […] Wyniknęło bardzo duże zamieszanie, ale i z takimi sytuacjami trzeba sobie dawać radę. Były to trudne dni – powiedział Mila w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Michał Probierz zrezygnował z roli selekcjonera reprezentacji Polski

Warto przypomnieć, że Michał Probierz został trenerem reprezentacji Polski we wrześniu 2023 roku. Polski szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa. Portugalczyk, mistrz Europy z 2016 roku, skompromitował się w pracy w Polsce. Probierz, wcześniej prowadzący kadrę U-21 (od lipca 2022 roku) dostał kilka zadań do wykonania, z krótkim i dłuższym terminem realizacji.

Ostatecznie Probierz awansował na Euro 2024, choć nie bezpośrednio, a po wygranych meczach w fazie barażowej do turnieju w Niemczech. Na ME Polacy zdołali zdobyć jednak tylko jeden punkt i odpadli po rozgrywkach grupowych. Do tego Polacy nie zdołali utrzymać się w dywizji A Ligi Narodów, przegrywając decydujący o utrzymaniu mecz na PGE Narodowym ze Szkocją (1:2).

W przypadku eliminacji MŚ 2026 polski zespół prezentował się bardzo przeciętnie. Po minimalnych zwycięstwach nad dużo niżej notowanymi, Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0), w miniony wtorek (tj. 10 czerwca) Polska przegrała na wyjeździe z Finlandią (1:2).

Dodatkowo doszło do tzw. afery opaskowej, w wyniku której Robert Lewandowski został pozbawiony roli kapitana przez telefon(!), następnie „Lewy” zrezygnował z gry w kadrze – dopóki selekcjonerem będzie Probierz – aż wreszcie trener sam zrezygnował z pracy. Nastąpiło to w czwartek, tj. 12 czerwca, niecałe dwa dni po porażce w Helsinkach.

Czytaj też:

Polskie siatkarki w kapitalnej formie. Miejsce w tabeli pokazuje ich siłęCzytaj też:

PZPN z sensacyjną ofertą. Wielkie nazwisko chce pracy z reprezentacją Polski