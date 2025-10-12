Polscy kibice opanowali Kowno. Litwini obawiają się Polaków

Na trybunach stadionu ma się pojawić nawet w okolicach 4000 polskich fanów, którzy tradycyjnie, docierają do najdalszych zakątków Europy i świata, żeby wspierać reprezentację Polski. Wyjazd do Kowna jest kuszący, bo niedaleki, biorąc pod uwagę geograficzne położenie. Stąd też mocny stan gotowości ze strony miejscowych.

Polacy opanowali Kowno. Obrazki z centrum miasta, może być gorąco!

Litwini mają w pamięci rok 2011, kiedy w Kownie zorganizowano mecz towarzyski z udziałem reprezentacji Polski. Wtedy gospodarze dosyć sensacyjnie ograli Polaków 2:0. Co ciekawe, w tamtym marcowym spotkaniu w pierwszym składzie polskiej drużyny wystąpił Robert Lewandowski.

Niezadowoleni polscy kibice wyładowali wówczas frustrację w Kownie, a miejscowi liczyli wówczas straty, które pozostały w pamięci i choć minęło już prawie 15 lat od tamtych zdarzeń, z pewnością Litwini nie chcą powtórki.

– Mamy w gotowości rekordową jak na ostatnie lata, liczbę pracowników ochrony. Ponadto polscy kibice będą oddzieleni ogrodzeniami. Podczas wchodzenia na stadion prowadzone będą natomiast dokładne kontrole — przekazał szef Litewskiej Federacji Piłkarskiej Edgaras Stankevicius.

Przed rozpoczęciem spotkania kibice z Polski planują przemarsz. A dzień wcześniej, jak widać na załączonych obrazkach, było już głośno na ulicach Kowna.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

