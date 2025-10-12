Tak zagramy z Litwinami. Dla wielu to może być spore zaskoczenie

Nie ulega wątpliwości, że selekcjoner Polaków bardzo dobrze rozpoczął swoją kadencję. Pod batutą trenera Jana Urbana Polacy zremisowali na wyjeździe z Holandią (1:1) i wygrali u siebie z Finlandią (3:1).

Jan Urban zaskoczy składem w Kownie? Tak mogą zagrać Polacy

Żeby jednak nie zaprzepaścić wcześniej wykonanej pracy, Polska musi dołożyć kolejny komplet punktów w meczu z Litwą.

Na jakie rozwiązanie w kontekście składu na starcie w Kownie zdecyduje się Urban?

– Zastanawiamy się nad jedną zmianą, poza Nicolą Zalewskim, ale nie mamy na dobrą sprawę powodów, żeby zmieniać coś w składzie po ostatnich meczach eliminacyjnych […] Skład mam gotowy w 95, a może tylko w 90 procentach. W tej chwili jeszcze sam nie wiem, natomiast jeden z zawodników, których obejrzałem w spotkaniu z Nową Zelandią, spisał się naprawdę dobrze – mówił na sobotniej konferencji prasowej trener Polaków.

Co to może oznaczać w praktyce? Wydaje się, że trener Urban może mieć plan na jeszcze jedną, istotną roszadę, w wyjściowym ustawieniu. Za słabszą formę w rywalizacji z Nową Zelandią sprzed kilku dni może zapłacić Sebastian Szymański. Jego miejsce za plecami Roberta Lewandowskiego może zająć Karol Świderski. „Świder” dał bowiem dobrą zmianę w Chorzowie, a dodatkowo dobrze wygląda jego współpraca z „Lewym”.

Kolejną alternatywą może też być postawienie na Bartosza Kapustkę, w kontekście rzeczonej, dodatkowej zmiany względem tego, co pierwotnie w głowie miał selekcjoner Polaków. Wydaje się, że pewny swojego miejsca za kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego powinien być za to Michał Skóraś.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą:

Łukasz Skorupski – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Karol Świderski, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

Polscy kibice opanowali Kowno. Litwini obawiają się Polaków

Donald Tusk podjął decyzję ws. meczu reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie