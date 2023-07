Polska – Słowenia w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy obejrzeć? Transmisja TV, online

Polscy siatkarze jako gospodarz turnieju finałowego Ligi Narodów mają zapewniony awans. Nie oznacza to, że cztery ostatnie mecze fazy zasadniczej można traktować jako sparingi. Wręcz przeciwnie, polscy siatkarze wciąż mają o co grać. Kwalifikacja do Final 8 nie oznacza od tego roku automatycznego rozstawienia na pierwszym miejscu. Wygrane mecze pozwolą im zająć wyższą pozycję, co przełoży się na teoretycznie słabszego rywala.

Polska zagra z niebezpiecznymi Słoweńcami

Polska rozpocznie zmagania w Pasay City na Filipinach od meczu z reprezentacją Słowenii. Z kadrą prowadzoną przez dobrze znanego Gheorghe Cretu od lat szło Biało-Czerwonym średnio. Szczególnie pamiętane są mecze podczas mistrzostw Europy. W 2017 roku rywale wyeliminowali Biało-Czerwonych w Polsce jeszcze przed finałami. W 2019 i 2021 roku to Słoweńcy zamykali siatkarzom prowadzonym przez Vitala Heynena dostęp do finału EuroVolley.

Nikola Grbić jako trener reprezentacji Polski jeszcze ze Słowenią nie przegrał. W jednym meczu za jego kadencji Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:1. Miało to miejsce podczas ubiegłorocznej odsłony VNL. W obecnym turnieju na Filipinach Serb może liczyć na znacznie mocniejszy skład niż miało to miejsce w Nagoi i Rotterdamie. Do drużyny wróciły gwiazdy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla – Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Jakub Popiwczak. W obecnej tabeli VNL Polacy zajmują 7. a Słoweńcy 5. pozycję.

Polska – Słowenia w Lidze Narodów. Transmisja TV, online

Pierwszy mecz ostatniego turnieju fazy zasadniczej VNL pomiędzy reprezentacją Polski a Słowenii rozpocznie się w środę, 5 lipca, o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisję TV w Polsce przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Ponadto dostępne będą także transmisje online na stronie internetowej TVP Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

