Ogromna wpadka po sukcesie Polaków! Kompromitacja organizatorów

Mistrzowie Europy pokazali miejsce w szeregu mistrzom świata, jeśli spojrzeć na wynik finału VNL 2025. Polacy wygrali 3:0, rozbijając Włochów i udzielając im surowej lekcji. Pokaz siły nastąpił zwłaszcza w trzeciej partii, którą drużyna Nikoli Grbicia wygrała 25:14. To był prawdziwy nokaut!

Kompromitacja w trakcie ceremonii. Polacy pomyleni z Włochami!

Nieco zaskakujący przebieg miała ceremonia wręczenia złotych medali VNL. Organizatorzy najpierw „schowali” nieco ważne siatkarskie postaci, wręczające medale. Ważne postaci dla chińskiej siatkówki czekały gdzieś za rogiem, co nieco zaskakiwało wychodzących Polaków, wyczytywanych zgodnie z numeracją.

To jednak nie koniec zaskoczeń. Volleyball World nie po raz pierwszy pokazało, że może popsuć coś... co wydawało się nie do popsucia. Mowa o treści na telebimie widocznym w obrazku telewizyjnym, prosto z hali w Chinach. Polacy mieli już w rękach tytuł, natomiast nad ich głowami gratulowano akurat włoskiej reprezentacji za to, że zdobyła tytuł mistrzowski.

Sytuację naprawiono, ale nie ma co ukrywać, tak być nie powinno.

Liga Narodów: Drugie złoto dla reprezentacji Polski! Polacy liderem tabeli

Złoto zdobyte podczas VNL 2025 to drugi medal tego koloru dla polskich siatkarzy w tych rozgrywkach. Wcześniej Polacy wygrali w 2023 roku, podczas turnieju rozgrywanym w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Co ciekawe, spoglądając na tabelę wszech czasów, reprezentacja Polski wyszła na prowadzenie. Polacy mają w dorobku dwa złote medale, jedno srebro i trzy brązowe krążki. Liga Narodów rozgrywana jest od 2018 roku i to młodsza siostra dawnej Ligi Światowej. „Światkówkę” polscy siatkarze wygrali raz w historii, w 2012 roku.

Warto dodać, że brązowe medale VNL 2025 zdobyli Brazylijczycy. Brazylia, którą Polska ograła w półfinale 3:0, w niedzielnym meczu o 3. miejsce pokonała w czterech partiach Słowenię – rewelację turnieju. Słoweńcy byli bowiem w stanie rozprawić się w ćwierćfinale z dwukrotnymi mistrzami olimpijskimi i obrońcami tytułu VNL 2024, czyli reprezentacja Francji. Jak zatem widać, w chińskim Final Eight sporo się wydarzyło.

