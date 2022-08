Kłopot Igi Świątek na US Open. Polska tenisistka nie ma wyboru

W tym roku Iga Świątek zaskakuje nawet samą siebie. Młoda raszynianka przez pierwszą część sezonu znajdowała się w wybitnej dyspozycji. Wygrywała mecz za meczem, turniej za turniejem i choć teraz już tak dobrze nie gra, w dalszym ciągu jest w gronie faworytek do końcowego triumfu w wielkoszlemowym US Open.

Iga Świątek ma problem na US Open. Narzeka na piłki

Jedna z najbardziej prestiżowych imprez tenisowych rozpoczęła się w poniedziałek 29 sierpnia. Polka swoje zmagania na amerykańskich kortach zainauguruje już we wtorek, 30 sierpnia. Zanim jednak przystąpiła do rywalizacji, postanowiła wywołać dyskusję dotyczącą piłek, używanych podczas US Open.

Zdaniem 21-latki bardzo trudno jest je kontrolować, co obecnie sprawia jej wiele problemów. – Są okropne, szczególnie po trzech gemach naprawdę mocnej gry, stają się coraz lżejsze. Dochodzi do tego, że nie można zaserwować z prędkością 170 km/h, bo wtedy latają jak szalone – dodała w rozmowie z Eurosportem.

Na ten moment jedynym rozwiązaniem tego kłopotu jest po prostu przyzwyczajenie się do grania tymi właśnie piłkami. Iga Świątek przyznała, że już teraz spędza mnóstwo czasu, aby się z nimi oswoić, ale jednocześnie chciałaby, aby w przyszłości zostały one zmienione i były takie same, jak na innych zawodach tej rangi.

Liderka światowego rankingu WTA wyjaśniła również, dlaczego jest to dla niej taki duży problem. Ponadto zaznaczyła, że nie chce tego traktować jako wymówki w przypadku ewentualnej porażki. – Są zawodniczki i ja do nich należę, które mają bardziej wymagającą drogę, jeśli chodzi o przyzwyczajenie do tych piłek, ze względu na nasz styl gry, ale każdy ma takie same warunki, więc ja nie chcę używać tego argumentu jako usprawiedliwienia – dodała.

