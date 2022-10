Iga Świątek nie kryła zdziwienia zawieszeniem koleżanki. „Była dla mnie przykładem”

Iga Świątek poznała już rywalki, z którymi przyjdzie jej się zmierzyć w turnieju WTA Finals. Raszynianka trafiła do grupy „Tracy Austin”, a wraz z nią: Coco Gauff (4. w rankingu WTA), Caroline Garcia (6. w rankingu WTA) oraz Daria Kasatkina (8. w rankingu WTA). Druga z przytoczonych rywalek Polki wyznała, że ma plan na jej pokonanie. Pierwszy mecz 21-letnia gwiazda rozegra we wtorek 1 listopada nie wcześniej niż o godz. 23:00 czasu polskiego. Naprzeciw niej stanie Kasatkina. Zaraz po ogłoszeniu grup Iga Świątek skomentowała wyniki badań antydopingowych Simony Halep, które były pozytywne.

Iga Świątek komentuje zawieszenie Simony Halep

O pozytywnym wyniku badań antydopingowych Simony Halep sportowy świat dowiedział się 21 października. W jej organizmie wykryta została nielegalna substancja Roxadustat. Tenisistka zapowiedziała, że ma zamiar walczyć o sprawiedliwość i puści tego płazem. Całą sytuacją mocno zdziwiona była Iga Świątek.

– Na pewno było to dla mnie dezorientujące, bo nie spodziewałam się usłyszenia takiej wiadomości. Z mojego punktu widzenia Simona zawsze dbała o grę fair, była dla mnie wielkim przykładem – powiedziała podczas konferencji prasowej „jedynka” światowego rankingu WTA.

Iga Świątek: „Mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione”

Polka, podobnie jak wiele najlepszych światowych tenisistek opowiedziała się za Simoną Halep i wyraziła nadzieję na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.

– Nie wiem, jak działa ten system, co teraz zamierzają zrobić? Czy będzie testowana jeszcze kilka razy? Mam nadzieję, że to będzie bardziej wyjaśnione kibicom i nam, zawodniczkom. Cała sytuacja to coś w rodzaju rozczarowania, a ona musi czuć się naprawdę źle – dodała Iga Świątek.

Simona Halep obecnie zajmuje dziesiątą lokatę w rankingu WTA.

