Iga Świątek – Ons Jabeur w WTA Stuttgart. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Fani najlepszej tenisistki świata przed początkiem turnieju w Stuttgarcie mogli obawiać się o dyspozycje swojej ulubienicy. Iga Świątek nie grała ponad miesiąc. Musiała podreperować zdrowie po turnieju w Indian Wells, przez co ominęły ją zawody w Miami oraz reprezentacyjny Billie Jean King Cup.

Iga Świątek powalczy o finał turnieju WTA Stuttgart

Polka szybko weszła na dobrze jej znany wysoki poziom. Jako najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju, nie musiała brać udziału w pierwszej rundzie. Wystartowała dopiero od kolejnego etapu. Pewnie pokonała Chinkę Qinwen Zheng 6:1, 6:4. W piątek musiała za to rozegrać trzy sety z Karoliną Pliskovą, lecz i tym razem wyszła ze starcia zwycięsko (4:6, 6:1, 6:2). Teraz czeka na nią starcie z Ons Jabeur, która nie wspomina ostatnich bezpośrednich starć najlepiej.

Tunezyjka w drodze do półfinału zmagań w Niemczech musiała pokonać Jelenę Ostapenko (1:6, 7:5, 6:3), a następnie Beatriz Haddad Maię (6:3, 6:0). Czwarta rakieta świata tuż po meczu z Brazylijką żartowała, że najchętniej od razu wystartowałaby w finale, po to, by nie musieć rywalizować ze Świątek. Dodała jednak, że Polka „nie jest już w takiej formie, jak rok temu”. Tunezyjka dobrze pamięta bezpośrednie starcia z minionego sezonu. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w finale US Open. To Świątek wygrywając w dwóch setach 6:2, 7:6 zapewniła sobie kolejny triumf w wielkoszlemowym turnieju.

Iga Świątek – Ons Jabeur. Transmisja TV, online

W drugim półfinale zmierzą się ze sobą Anastazja Potapowa i Aryna Sabalenka. Starcie Igi Świątek z Ons Jabeur rozpocznie się tuż po spotkaniu Rosjanki i Białorusinki, lecz nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Transmisję TV przeprowadzi Canal+ Premium. Ponadto dostępna będzie także transmisja online w serwisie Canal+ Online.

