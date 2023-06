Roland Garros: Iga Świątek – Beatriz Haddad Maia. Gdzie i kiedy oglądać transmisję na żywo?

Iga Świątek jest już bardzo blisko obrony tytułu na wielkoszlemowym French Open. Polka odprawia z kwitkiem każdą kolejną przeciwniczkę. Na korzyść pierwszej rakiety świata działa dodatkowa motywacja, którą jest fakt, iż Aryna Sabalenka również ma wciąż szanse na triumf w tym turnieju. W przypadku gdyby Polka odpadła szybciej niż Białorusinka sprawiłoby to, że Polka straci fotel lidera światowego rankingu tenisistek.

Poczynania Igi Świątek we French Open

Dwa pierwsze mecze przeciwko Cristinie Bucsie i Clarie Liu miały podobny przebieg i... wynik. Schemat spotkań był niemal identyczny – Iga Światek bardzo długo wchodziła w ten mecz, popełniała sporo błędów, ale ostatecznie była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 2:0 (6:4 i 6:0).

Trzecia runda była zupełnie inna. Pierwsza rakieta świata nie pozostawiła złudzeń Chince Xinyu Wang, którą rozbiła po 6:0. W 1/8 wielkoszlemowego turnieju 22-latka zmierzyła się z Ukrainką Łesią Curenko, która zdecydowała się na krecz przy wyniku 5:1, gdyż zdrowie nie pozwalało jej na dalszą grę.

Z kolei w ćwierćfinale raszynianka stanęła naprzeciwko Cori „Coco” Gauff, czyli szóstej rakiecie świata. Była to zdecydowanie najtrudniejsza rywalka Polki, która wysoko postawiła poprzeczkę. Ostatecznie mimo drobnych kłopotów Świątek wygrała 2:0 (6:4 i 6:2).

Roland Garros: Iga Świątek – Beatriz Haddad Maia. O której i gdzie oglądać?

W półfinale French Open Iga Świątek zmierzy się z Beatriz Haddad Maią, która jest pierwszą od 1966 roku Brazylijką, która dotarła do najlepszej czwórki wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Będzie to drugie starcie obu tenisistek. Starcie to miało miejsce w trzeciej rundzie turnieju WTA w Toronto. Co ciekawe, reprezentantka Brazylii pokonała wówczas Polkę 2:1 (6:4, 3:6, 7:5), więc to spotkanie będzie idealną okazją do rewanżu.

Mecz Iga Świątek – Beatriz Haddad Maia odbędzie się w czwartek 8 czerwca. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej, niż o godz. 15:00. Zawodniczki wyjdą na kort tuż po pierwszym półfinałowym spotkaniu, w którym zmierzą się Karolina Muchowa z Aryną Sabalenką. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Eurosport 1 oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go lub Player.pl.

