Wiemy, o której zmierzą się Iga Świątek z Magdą Linette. Polscy kibice będą zadowoleni

Iga Świątek i Magda Linette dotychczas miały okazję spotykać się na zgrupowaniach reprezentacji Polski, np. na Bille Jean King Cup, czy United Cup i poszczególnych turniejach, ale nigdy nie zagrały przeciwko sobie. Dopiero podczas WTA 100 Pekin dojdzie do pierwszego takiego starcia.

Znamy datę polskiego meczu. O której wyjdą na kort Iga Świątek i Magda Linette?

Już na początku roku na konferencji prasowej zorganizowanej po Australian Open Magda Linette została zapytana o potencjalną rywalizację z Igą Świątek. – Czy widzę się w starciu z Igą? Oczywiście, bo muszę się widzieć w starciu z każdą zawodniczką. Możemy widzieć się tak naprawdę tydzień w tydzień już w Indian Wells czy Miami. To zależy od drabinki. Myślę, że każda z nas jest na to przygotowana. Taka kolej rzeczy, taka kolej sportu. To jest normalne. To trochę dziwne, że przez tak długi czas nie miałyśmy jeszcze żadnego meczu – mówiła jakiś czas temu.

W końcu przyszedł ten czas. Obie tenisistki zagrają ze sobą po raz pierwszy na zawodowych kortach podczas China Open, a stawką tego spotkania będzie ćwierćfinał tego turnieju. Organizatorzy zdecydowali już, o której godzinie rozpocznie się to spotkanie. Mecz Iga Świątek – Magda Linette na turnieju WTA 1000 w Pekinie rozegrany zostanie w środę i został zaplanowany jako trzeci na korcie Lotus. Oznacza to, że tenisistki staną naprzeciwko siebie nie wcześniej niż o godz. 10:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport i platformie Canal+ Online.

Przed tym spotkaniem odbędą się na nim dwa mecze. Pierwszy z nich rozpocznie się o godz. 6:00 czasu polskiego. Na kort wyjdą deblistki – Nicole Melichar-Martinez i Ellen Perez oraz Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova. Stawką tego spotkania będzie ćwierćfinał. Po tym spotkaniu nie wcześniej niż o godz. 8:00 naszego czasu zmierzą się ze sobą singlistki: Ludmiła Samsonowa i Marta Kostiuk.

