O której mecz Huberta Hurkacza z Felixem Augerem-Aliassime? Transmisja TV i online

Hubert Hurkacz już niebawem wróci do rywalizacji w Bazylei, gdzie walczy o niezwykle cenne punkty w tegorocznym rankingu ATP Race. Jeśli uda mu się wyprzedzić Holgera Rune, prawdopodobnie zakwalifikuje się do ATP Finals, co jest nadrzędnym celem Polaka na końcówkę obecnego sezonu. Dlatego tak ważne jest, by wrocławianin wygrał z Felixem Augerem-Aliassime.

Hubert Hurkacz zagra z Felixem Augerem-Aliiasime

Forma naszego rodaka w ostatnim czasie zdecydowanie zwyżkowała. Od początku października 26-latek rozegrał 11 spotkań i przegrał zaledwie jedno z nich – w Tokio z Zhinzhenem Zahngiem już w pierwszej rundzie. Był to jednak jedynie wypadek przy pracy. Chwilę wcześniej bowiem Polak triumfował w Szanghaju, gdzie w finale pokonał Andrieja Rublowa.

Teraz z kolei wrocławianin zameldował się w finale szwajcarskiego turnieju. Po drodze przyszło mu zmierzyć się z kilkoma teoretycznie słabszymi przeciwnikami. W praktyce żadne zwycięstwo nie przyszło mu łatwo. Dusana Lajovicia pokonał 2:0, ale musiał rozegrać tie-break. Potem rozprawił się z Janem-Lennardem Struffem (też 2:0), by następnie wygrać 2:1 z Tallonem Griekspoorem. I tym razem nie zabrakło tie-breaka. Za jego pomocą Hubert Hurkacz wywalczył też awans do finału ATP Bazylea, zwyciężając 2:1 z Ugo Humbertem.

O której mecz Hubert Hurkacz – Felix Auger-Aliassime? Transmisja TV i online

Mecz Huberta Hurkacza i Felixa Augera-Aliassime zaplanowano na niedzielę 29 października. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tenisiści pojawią się na parkiecie około godziny 15:30. Wtedy też powinno rozpocząć się ich finałowe starcie w ramach ATP Bazylea. Rywalizacja toczy się w hali, więc możemy być pewnie, że na drodze zawodników nie stanie pogoda.

Każdy, kto zechce śledzić poczynania wrocławianina i jego przeciwnika, będzie mógł zrobić to na dwa sposoby. Klasycznie w telewizji za sprawą transmisji w Polsacie Sport Extra, lub internetowo w serwisie polsatboxgo.pl.

