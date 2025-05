Oto rywalka Igi Świątek w grze o ćwierćfinał. Hitowe starcie w Paryżu

Iga Świątek w piątkowe (tj. 30 maja) popołudnie pokonała w dwóch setach Jaqueline Cristian. Rumunka, choć jest dopiero na 60. miejscu w rankingu WTA, mocno postawiła się Polce w drugim secie pojedynku. Ostatecznie po partii trwającej ponad godzinę, obrończyni tytułu wygrała 7:5, a dokładając premierowego seta, wygranego 6:2, skończyło się na końcowym 2:0 w meczu.

Roland Garros: Hitowe starcie Iga Świątek – Jelena Rybakina o ćwierćfinał

Pytaniem bez odpowiedzi pozostawało, z kim Polce przyjdzie się zmierzyć w kolejnej rundzie. Tuż po meczu Cristian – Świątek zaczęło się spotkanie Jeleny Ostapenko z Jeleną Rybakiną. Łotyszka to najgorsze z możliwych rozwiązań, patrząc na historię dotychczasowych spotkań obu zawodniczek. Świątek przeciwko Ostapenko grała sześć razy i nie wygrała ani jednego meczu.

Wystarczyła godzina i 16 minut, żeby okazało się, że Polka nie zagra z Łotyszką. A to w głównej mierze za sprawą wysokiej formy Rybakiny. Kazaszka nie dała tak właściwie pola do jakichkolwiek argumentów dla Ostapenko. Grająca z numerem 12 tenisistka wygrała bardzo pewnie 6:2, 6:2. Tym samym stało się jasne, że w IV rundzie dojdzie do naprawdę hitowego starcia Rybakina – Świątek.

Co ciekawe, obie panie mierzyły się w 2025 roku ze sobą. Najpierw w ramach obowiązków reprezentacyjnych w United Cup, a następnie w Dosze, na etapie ćwierćfinału turnieju. W obu przypadkach Świątek wychodziła z meczów zwycięsko, wygrywając w dwóch setach każde ze starć.

Łączny bilans meczów Kazaszki i Polki to cztery wygrane jednej i cztery drugiej.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

