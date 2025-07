Ważny komunikat ws. meczu Igi Świątek. To będzie historyczne starcie!

Dwóch setów potrzebowała Iga Świątek, żeby poradzić sobie z Ludmiłą Samsonową i awansować do półfinału Wimbledonu. Dla Polki to trzeci taki przypadek w sezonie 2025, co jest wynikiem zdecydowanie godnym pochwały. W Australian Open i Roland Garros Świątek minimalnie przegrywała – kolejno z Madison Keys oraz Aryną Sabalenką.

Pozostaje mieć nadzieję, że w myśl zasady: Do trzech razy sztuka – tym razem to polska tenisistka znajdzie sposób na wejście do finału wielkoszlemowego wyzwania.

Wimbledon: Iga Świątek – Belina Bencić. Gdzie i kiedy oglądać?

Z kim przyjdzie zagrać najlepszej polskiej singlistce w drodze do finałowego starcia na londyńskich, trawiastych kortach? Przeciwniczką będzie doświadczona Szwajcarka Belinda Bencić. Tenisistka, która wróciła do rywalizacji w tourze WTA po ciąży. Bencić urodziła córkę Bellę w kwietniu 2024 roku. Dotychczas najlepszym wynikiem szwajcarskiej zawodniczki w Wielkim Szlemie był półfinał US Open z 2019 roku. Jak widać, właśnie podczas Wimbledonu 2025 Bencić wyrównała to osiągnięcie.

Organizatorzy turnieju w środowe popołudnie poinformowali, jak będzie wyglądał czwartkowy (tj. 10 lipca) plan gier. Mecz Iga Świątek – Belinda Bencić będzie drugim w kolejności harmonogramu. Wcześniej zacznie się pierwsza półfinałowa batalia, czyli starcie Aryny Sabalenki z Amandą Anisimową.

Spoglądając chronologicznie, mecz Sabalenka – Anisimowa od godziny 14:30 polskiego czasu. Świątek i Bencić na korcie nie pojawią się wcześniej niż o 16:00, a najprawdopodobniej będą to nawet okolice 16:30.

Mecze Wimbledonu pokazywane są na antenach Polsatu Sport. Poczynając od głównych kanałów, tj. Polsatu Sport 1-3, poprzez m.in. Polsat Sport Fight, kończąc na dodatkowych – Polsat Sport Premium 1-6. Pod względem transmisji dostępnych w internecie, warto skorzystać z platformy Polsat Box Go, z wykupionymi odpowiednimi pakietami.

Dodatkowo ważną informacją jest to, że spotkanie Świątek – Bencić będzie pokazywane również na otwartej antenie Polsatu.

