Kłopoty Igi Świątek. To scenariusz, który można było jednak zakładać

Taka to jednak specyfika rywalizacji w turniejach Wielkiego Szlema. Z jednej strony tenisistki takie jak Iga Świątek, mogą liczyć na nieco łaskawsze losowanie w pierwszych rundach. Z drugiej jednak niżej notowane rywalki na pewno będą chciały pokazać, że potrafią grać w tenisa i sprawić sensację na dużej scenie.

Iga Świątek poznała rywalki w Australian Open 2026. To będą trudne wyzwania

Jeszcze w czwartkowy poranek możliwy był scenariusz... polskiego starcia w I rundzie singla. Linda Klimovicova, jako jedna ze zwyciężczyń eliminacji, mogła bowiem trafić właśnie na Świątek. Ostatecznie jednak Polka zagra z Chinką Yue Yuan. Kwalifikantką, z którą ubiegłoroczna półfinalistka imprezy w Melbourne nie powinna mieć większych problemów.

Co dalej? Tutaj zaczynają się schody. Już w II rundzie mecz np. z Czeszką Marie Bouzkovą lub Meksykanką Renatą Zarauzą. Ta druga sprawiła w drugiej połowie 2025 roku ogromną sensację, eliminując w I rundzie US Open Madison Keys. Czyli ubiegłoroczną zwyciężczynię Australian Open.

Na horyzoncie w IV rundzie dla Polki jest również Naomi Osaka. Japonka to wielka mistrzyni, były numer 1 rankingu WTA, która dodatkowo ma argument w postaci... byłego trenera Świątek Tomasza Wiktorowskiego na pokładzie. W ćwierćfinale może za to czekać walka z Jeleną Rybakiną, zawsze groźną Kazaszką.

Na plus? Nieobecność po tej stronie drabinki Aryny Sabalenki, co oczywiste ze względu na dwa pierwsze numery rankingu Polki i Białorusinki, ale również Amerykanki Coco Gauff. Ta druga ma bowiem w ostatnich kilkunastu miesiącach patent na Świątek, wygrywając z Polką cztery ostatnie mecze. W tym batalię w półfinale United Cup 2026.

twitter

Warto przypomnieć, że Polsce pozostało już „tylko” zwycięstwo w Australian Open, żeby skompletować w karierze Wielkiego Szlema. Gdyby Świątek dokonała tego w wieku 24 lat, to byłoby wydarzenie bez precedensu.

Singlowe mecze Polek i Polaków w AO 2026:

Iga Świątek – Yue Yuan (Chiny, 84. WTA)



Magda Linette (53. WTA) – Emma Navarro (USA, 15. WTA)



Magdalena Fręch (57. WTA) – Veronika Erjavec (Słowenia, 99. WTA)



Linda Klimovicova (134. WTA) – Francesca Jones (Wielka Brytania, 69. WTA)



Hubert Hurkacz (53. ATP) – Zizou Bergs (Belgia, 43. ATP)



Kamil Majchrzak (58. ATP) – Jacob Fearnley (Wielka Brytania, 77. ATP)



Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Telewizyjnie tenisowa rywalizacja będzie pokazywana również na antenach Eurosportu.

Turniej główny rusza już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz wraca na wielką scenę. Polak miał sporo szczęściaCzytaj też:

Polka z historycznym sukcesem w Australian Open. Było blisko meczu z Igą Świątek