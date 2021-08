Tokio 2020. Dobek, Fajdek i Nowicki w finałach. Oto terminarz startów Polaków w środę 4 sierpnia

Konkurencja rzutu młotem dobrze będzie kojarzyła się polskim kibicom, ponieważ w Tokio medale wywalczyły Anita Włodarczyk i Malwina Kopron. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyczyn koleżanek powtórzyli Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, którzy do rywalizacji przystąpią w środę 4 sierpnia. Tego dnia czekają nas również starty innych lekkoatletów i kolarzy, a my przypominamy terminarz igrzysk z uwzględnieniem występów Biało-Czerwonych.

Program startów Polaków w środę 4 sierpnia:

godz. 2:00-4:03: skateboarding, eliminacje – cztery biegi (Amelia Brodka)

godz. 2:00: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, 100 m mężczyzn (Paweł Wiesiołek)

godz. 2:05: lekkoatletyka, eliminacje rzutu oszczepem mężczyzn – grupa A (Cyprian Mrzygłód)

godz. 2:35: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, 100m przez płotki (Adrianna Sułek)

godz. 2:55: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, skok w dal (Paweł Wiesiołek)

godz. 2:58: kajakarstwo klasyczne, eliminacje kobiet C1 200 m (Dorota Borowska)

godz. 3:35: lekkoatletyka, eliminacje rzutu oszczepem mężczyzn – grupa B (Marcin Krukowski)

godz. 3:35: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, skok wzwyż (Adrianna Sułek)

godz. 4:00: lekkoatletyka, półfinały 110 m przez płotki mężczyzn (Damian Czykier)

godz. 4:40: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, pchnięcie kulą (Paweł Wiesiołek)

godz. 4:53: kajakarstwo klasyczne, ćwierćfinały kobiet C1 200 m (ew. Dorota Borowska)

godz. 5:30: skateboarding, finał kobiet (Amelia Brodka)

godz. 8:30: żeglarstwo, wyścig medalowy klasy 470 kobiet

godz. 9:10: kolarstwo torowe, keirin kobiet, pierwsza runda (Urszula Łoś, Marlena Karwacka)

godz. 10:00: wspinaczka sportowa, kwalifikacje na czas (Aleksandra Mirosław)

godz. 10:11: kolarstwo torowe, keirin kobiet, repasaże (ew. Urszula Łoś, Marlena Karwacka)

godz. 11:00: wspinaczka sportowa, kwalifikacje bouldering (Aleksandra Mirosław)

godz. 11:30: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, skok wzwyż (Paweł Wiesiołek)

godz. 12:00: lekkoatletyka, półfinały 1500 m kobiet (Martyna Galant)

godz. 12:05: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, pchnięcie kulą (Adrianna Sułek)

godz. 12:30: lekkoatletyka, półfinały 400 m kobiet (Natalia Kaczmarek)

godz. 13:15: lekkoatletyka, finał rzutu młotem mężczyzn (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

godz. 13:30: lekkoatletyka, siedmiobój kobiet, 200 m kobiet (Adrianna Sułek)

godz. 14:05: lekkoatletyka, finał 800 m mężczyzn (Patryk Dobek)

godz. 14:10: wspinaczka sportowa, kwalifikacje (Aleksandra Mirosław)

godz. 14:30: lekkoatletyka, dziesięciobój mężczyzn, 400 m mężczyzn (Paweł Wiesiołek).

