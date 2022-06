Trener zaniepokojony sytuacją Roberta Lewandowskiego. Media podały plusy odejścia Polaka

Saga transferowa związana z odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium trwa w najlepsze. Na ten moment żadna ze stron nie zamierza iść na ustępstwa. Przypomnijmy, że polski napastnik otwarcie przyznał, że chce rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. Działacze mistrzów Niemiec natomiast utrzymują, że 33-latek pozostanie w Bundeslidze na jeszcze jeden sezon, ponieważ jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku.

Julian Nagelsmann jest zaniepokojony. Plusy wynikające z odejścia Lewandowskiego

Według medialnych doniesień „Lewy” chciałby przenieść się do FC Barcelony. Podobno działacze drużyny z Katalonii mieli nieoficjalnie porozumieć się z Polakiem i jego agentem w sprawie indywidualnego kontraktu. Co więcej, złożyli już nawet ofertę. Zaproponowali Bawarczykom 35 milionów euro i pięć milionów euro w różnego rodzaju bonusach. Włodarze klubu z Monachium nie odpowiedzieli na tę propozycję i najpewniej w ogóle tego nie zrobią. Wiele wskazuje na to, że rozpoczną oni negocjacje, gdy Blaugrana złoży ofertę opiewającą na co najmniej 50 milionów euro.

Zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego irytuje nie tylko pozostałych graczy Bayernu Monachium, o czym informował angielski „The Athletic”, ale również Juliana Nagelsmanna. Zdaniem niemieckiego „Bilda” szkoleniowiec ma być zaniepokojony zaistniałą sytuacją. Ponadto dziennikarze zza naszej zachodniej granicy przyznali, że odejście 33-latka z zespołu ma coraz więcej plusów.

Wśród nich „Bild” wymienił chociażby to, że mistrzowie Niemiec staną się bardziej elastyczni i zarazem nieprzewidywalni dla swoich rywali. Co więcej, pozostałe gwiazdy Die Roten z ofensywy wreszcie zyskają więcej swobody w ataku. Wszystko dlatego, że obecna taktyka Juliana Nagelsmanna podporządkowana jest pod polskiego napastnika.

