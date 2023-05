Tyle dla młodych zawodników FC Barcelony znaczy Robert Lewandowski. Szczere wyznanie Polaka

Robert Lewandowski z podniesioną głową może powiedzieć, że jego pierwszy sezon w barwach FC Barcelony był udany. Polak kończy go z mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii i wiele wskazuje na to, że także zostanie królem strzelców La Liga. Od samego początku było widać, że znakomicie wpasowuje się w filozofię futbolu Xaviego, co przyniosło efekty szczególnie w pierwszych miesiącach gry 34-latka dla Blaugrany. Teraz przychodzi czas na podsumowania.

Robert Lewandowski o relacjach z młodymi piłkarzami FC Barcelony

Jakiś czas temu hiszpańskie media rozpętały spekulacje, jakoby Robert Lewandowski miał przejąć opaskę kapitańską FC Barcelony od przyszłego sezonu. Xavi kiedyś nazwał go „kapitanem bez opaski”, co tylko świadczy o tym, jak dużym zaufaniem darzy Polaka. Zarówno na boisku, jak i poza nim wielokrotnie można było dostrzec znakomite relacje kapitana reprezentacji Polski z młodymi zawodnikami Blaugrany, tj. Pedri, Gavi, Ansu Fati czy Alejandro Balde.

– W pierwszych tygodniach musiałem przenieść swoje skupienie na rzeczy, na które w przeszłości nie zwracałem aż tak dużej uwagi. Musiałem zmienić podejście, sposób myślenia. Ale też od samego początku miałem jasność, że w klubie tego się ode mnie oczekuje. Mówiono: „Spokojnie, strzelaj bramki, ale poświęć też trochę czasu naszej młodzieży” – mówił w rozmowie z „Interią Sport” Robert Lewandowski.

Tak młodzież FC Barcelony traktuje Roberta Lewandowskiego

Relacje „Lewego” z młodzieżą Bluagrany stoją na naprawdę wysokim poziomie. Dla wielu z nich stanowi autorytet i czerpią z jego umiejętności wiedzę i doświadczenie. Robert Lewandowski przyznaje, że czuje się doskonale i w zespole pełni rolę „wujka”.

– Jestem raczej wujkiem. Muszę przyznać, że relacje z młodszymi kolegami sprawiają mi dużo frajdy. Nikt nie lubi czuć się stary, ale mi różnica wieku nie przeszkadza. Widzę ich chęć do rozmowy, otwartość na rady... Dyskutuję z nimi o diecie, zachowaniu poza boiskiem, nauce języków. Mogę im przekazać wiedzę, której w ich wieku sam nie miałem. A oni słuchają – dodał Polak.

