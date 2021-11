Wojciech Szczęsny kontuzjowany. Wiadomo, czy przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji

Informację o tym, że Wojciech Szczęsny jest kontuzjowany, przekazał dziennikarz Romeo Agresti z portalu Goal.com. Jak dodał, bramkarz Juventusu ma potłuczone żebra i nie zagra w ligowym spotkaniu z Fiorentiną. Te doniesienia potwierdziły się kilka godzin później, ponieważ Polaka rzeczywiście zabrakło w kadrze meczowej. Między słupkami bramki Starej Damy zastąpił go Matta Perin.

Wojciech Szczęsny przyjedzie na zgrupowanie?

Informacja o urazie Szczęsnego może niepokoić tym bardziej, że już 8 listopada rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed starciami z Andorą i Węgrami, które będą kluczowe w kontekście walki o awans do turnieju barażowego przed mistrzostwami świata. Wpis rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej powinien jednak uspokoić kibiców obawiających się, że zawodnik Juve będzie musiał odpuścić mecze kadry.

Jakub Kwiatkowski we wpisie na Twitterze potwierdził, że Szczęsny doznał urazu żeber. „Nie jest to jednak tak poważna kontuzja, aby miała go wyeliminować z rozpoczynającego się w poniedziałek zgrupowania reprezentacji Polski” – dodał rzecznik PZPN i team manager reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, Biało-Czerwoni zagrają wyjazdowe spotkanie z Andorą w piątek 12 listopada. Trzy dni później podejmą na własnym stadionie Węgrów. Komplet punktów w tych meczach zapewni podopiecznym Paulo Sousy udział w barażach. Jeśli Polacy stracą punkty, będą musieli liczyć na potknięcie Albanii, która ma do rozegrania trudne starcie z Anglią oraz spotkanie z teoretycznie słabszą Andorą.

