Czesław Michniewicz potwierdza. Wiemy, z kim zagrają Polacy przed mistrzostwami świata

Na przełomie listopada i grudnia w Katarze odbędą się mistrzostwa świata. Reprezentacja Polski trafiła do grupy z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Zanim jednak Biało-Czerwoni przystąpią do rywalizacji w najważniejszej imprezie czterolecia, rozegrają trzy mecze kontrolne. Dwa z nich będą miały miejsce we wrześniu w ramach Ligi Narodów. Trzeci zaś zostanie rozegrany tuż przed wylotem na mundial.

Poznaliśmy ostatniego rywala reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata w Katarze

Kalendarz piłkarskich rozgrywek jest bardzo napięty. Mimo to nasza kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza znalazła stosowny termin, aby przejść ostateczny sprawdzian przed mistrzostwami świata. Media spekulowały, że rywalem Polaków może być Brazylia. Ostatecznie wybór padł na inny zespół z Ameryki Południowej. Selekcjoner, który gościł na spotkaniu z młodzieżą podczas akcji „Lato w mieście”, organizowanej przez KTS Weszło, zdradził, z kim zmierzy się reprezentacja Polski.

– Podczas Ligi Narodów chcemy porotować ustawieniem, popróbować wariantów, bo później nie będzie wiele okazji. Będziemy mieć jeden mecz towarzyski – i wszystko na to wskazuje, że w połowie listopada rywalem będzie Chile – wyjawił szkoleniowiec, cytowany przez TVP Sport.

Chile było również sparingpartnerem Biało-Czerwonych przed wyjazdem na mundial w Rosji w 2018 roku. Tym razem sami Chilijczycy nie awansowali do zbliżających się mistrzostw świata, dlatego mogą w listopadzie zagrać z polskimi piłkarzami. Drużyna ta ma pomóc Czesławowi Michniewiczowi w przygotowaniach do gry z Meksykiem oraz Argentyną.

Warto dodać, że dzień po spotkaniu towarzyskim z reprezentacją z Ameryki Południowej Polacy wylecą do Kataru.

