Iga Świątek miała sporo szczęścia. Dobre losowanie turnieju w Rzymie

W miniony weekend Iga Świątek zdobyła swój pierwszy tytuł WTA 1000 w Madrycie. Pierwsza rakieta świata po fenomenalnej walce pokonała Arynę Sabalenkę 7:5, 4:6, 7:6. Gdy emocje opadły Polka zabrała głos nt. tego osiągnięcia. „Co to był za mecz… Chyba nie trzeba pisać więcej. Dumna i szczęśliwa lecę do Rzymu. Do zobaczenia!” – napisała.

Iga Świątek przygotowuje się do Internazionali d’Italia

Iga Świątek długo nie świętowała, bo już w kolejnym tygodniu znalazła się w Rzymie, gdzie weźmie udział w turnieju Internazionali d’Italia. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Polka odpadła w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną. Raszynianka kreczowała w trzecim secie z powodu kontuzji. Turniej rozpocznie się we wtorek 7 kwietnia, a dzień wcześniej – w poniedziałek odbyło się losowanie.

Pierwsza rakieta świata otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, więc rywalizację zacznie od kolejnej fazy tego spotkania, która zaplanowana jest na 10 maja. W tej fazie turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek zmierzy się z kwalifikantką lub Caroline Dolehide.

Dobre losowanie dla Igi Świątek

Tak naprawdę pierwsze poważne granie czeka na Igę Świątek w ćwierćfinale Internazionali d’Italia, gdzie może trafić na Marketę Vondrousovą, Beatriz Haddad Maię, która sprawiła jej ostatnio sporo problemów, czy na Madison Keys.

W tym roku Iga Świątek będzie mogła spotkać się z Jeleną Rybakiną, jej pogromczynią z ubiegłego roku dopiero w finale. Podobnie jak z Aryną Sabalenką – jej rywalką o miano najlepszej tenisistki świata.

Jeśli chodzi o inne reprezentantki Polski, to w tym turnieju zobaczymy Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Obie rozpoczną rywalizacje od pierwszej rundy. Poznanianka zmierzy się z Lin Zhu, a jeśli wygra trafi na Wiktorię Azarenkę. Z kolei łodzianka najpierw zmierzy się z Ashlyn Krueger, a w przypadku zwycięstwa zmierzy się z trzecią rakietą świata – Coco Gauff.

I runda – wolny los

II runda – kwalifikantka lub Caroline Dolehide

III runda – kwalifikantka/ew. Martina Trevisan/ew. Sloane Stephens

IV runda – Jekaterina Aleksandrowa/ew. Wieronika Kudiermietowa/ew. Angelique Kerber

ćwierćfinał – Marketa Vondrousova/ew. Beatriz Haddad Maia/ew. Madison Keys

półfinał – Coco Gauff/ ew. Qinwen Zheng/ ew. Daria Kasatkina/ ew. Barbora Krejcikova

finał – Aryna Sabalenka/ ew. Jelena Rybakina/ ew. Maria Sakkari/ ew. Ons Jabeur

