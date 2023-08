Stefano Lavarini niczego nie ukrywał. Intrygujące słowa o Katarzynie Wenerskiej

Polskie siatkarki mają za sobą dwie z trzech tegorocznych imprez. Po brązie Ligi Narodów przyszła porażka w ćwierćfinale mistrzostw Europy. W meczu o półfinał w Brukseli silniejsze były Turczynki. Zawodniczki Daniele Santarellego nawet jeśli przegrywały początki setów, to potrafiły zachować koncentrację w końcówkach, zwyciężając 3:0.

Stefano Lavarini pogratulował Turczynkom

Choć wynik mówi jedno, to trudno powiedzieć, że zebrani w hali w Brukseli kibice byli świadkami stanowczej dominacji Turczynek. Początki setów należały do Polek, które potrafiły prowadzić paroma punktami nawet do okolic 20. „oczka”. Wtedy jednak do gry wdawała się niepewność. Po drugiej stronie siatki zawodniczki znad Bosforu potrafiły trzymać dyscyplinę i skuteczność, wygrywając końcówki setów. Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski, nie ukrywał po meczu żalu. Potrafił jednak docenić klasę rywalek, które jego zdaniem wszystko robiły lepiej od jego zawodniczek.

– Kończę te mistrzostwa z żalem, bo mogliśmy grać z większym ryzykiem i naciskiem niż to robiliśmy dzisiaj. To było potrzebne, aby powstrzymać Turczynki, które zagrały bardzo dobrze i zasłużyły na zwycięstwo. Od początku robiły wszystko lepiej od nas. Nawet jeśli prowadziliśmy na początku setów, to one znacznie lepiej serwowały i rozgrywały, znajdując lepsze rozwiązania w ataku. Nie kontrowaliśmy piłek, które powinniśmy kontrolować – stwierdził włoski trener w rozmowie z Polsatem Sport.

Lavarini wypowiedział się nt. Katarzyny Wenerskiej

Po meczu w mediach społecznościowych sympatycy dyskutowali nad formą Joanny Wołosz. Już w poprzednich spotkaniach mówiło się wiele o tym, czy nie warto mocniej postawić na Katarzynę Wenerską, podstawową rozgrywającą podczas udanej Ligi Narodów 2023. W meczu z Turczynkami zawodniczka Developresu Bella Dolina Rzeszów również krótko przebywała na parkiecie. Zapytany przez reporterkę Polsatu Sport, czy obecność Wenerskiej nie wpłynęłaby na wynik spotkania, ten stwierdził:

– Nie wiem jak mam na to odpowiedzieć. Zawsze jesteśmy pytani o wymówki, „co by było, gdyby”. Katarzyna Wenerska nie przyjmuje. Katarzyna Wenerska nie atakuje. Większość naszych problemów dotyczyło właśnie przyjęcia i ataku – odpowiedział stanowczo Lavarini.

Turcja zagra z Włochami o finał EuroVolley 2023

Reprezentacja Turcji pod wodzą Santarellego powalczy o finał mistrzostw Europy z Włoszkami. W drugiej parze Holandia zagra z wygranym starcia Serbia – Czechy.

