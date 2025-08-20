Iga Świątek w grze o tytuł US Open! Polka w zaskakującym połączeniu

Od poniedziałku (tj. 18 sierpnia) zaczęło się dziać w kontekście wielkoszlemowego US Open. Kwalifikacje oraz turniej mikstów, w nowym, pokazowym stylu, z pewnością skupił coraz większą uwagę na tenisowe, nowojorskie korty.

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud sięgnął po tytuł? Są już w półfinale!

Iga Świątek, choć wydawało się, że po sukcesie w turnieju WTA 1000 Cincinnati, nie wystąpi – ostatecznie wystąpiła w zmaganiach mikstowych. Norweg Casper Ruud jest partnerem z kortu Polki, a we wtorek ten zestaw wygrał już dwa mecze. Najpierw amerykańską parę Madison Keys – Frances Tiafoe (4:1, 4:2).

A następnie Amerykankę Cathy McNally i Włocha Lorenzo Musettiego, dokładnie takim samym wynikiem, co w swoim pierwszym występie na kortach Flushing Meadows.

„Mogłabym zagrać już teraz w półfinale i finale. Czuję się bardzo dobrze. Tytuł w Cincinnati dał mi dużo pewności siebie, więc chcę to wykorzystać” – przyznała z uśmiechem Polka, po dwóch wygranych meczach w Nowym Jorku.

Z kim polsko-norweski duet zagra w półfinale? Przeciwniczką i przeciwnikiem będzie Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper. Początek rywalizacji w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:00 polskiego czasu.

Finałowe granie, na największym tenisowym obiekcie świata – Arthur Ashe Stadium – odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu drugiego półfinału miksta. Zmierzą się w nim Danielle Collins i Christian Harrison (oboje USA) z włoskim duetem Sarą Ernani i Andreą Vavassorim.

Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

