Iga Świątek z mocnym otwarciem w Seulu. To wielka szansa dla Polki

Iga Świątek wróciła do rywalizacji na korcie po blisko dwóch tygodniach przerwy. Polka bierze udział w turnieju WTA 500 w Seulu.

Pod nieobecność Aryny Sabalenki nasza zawodniczka jest rozstawiona z „jedynką”. Stawką dla Igi Świątek jest nie tylko kolejny tytuł, ale także zmniejszenie dystansu do Białorusinki w rankingu WTA. Szczególnie, że Aryny Sabalenki nie zobaczymy także w turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Iga Świątek – Sorana Cirstea. Polka faworytką

W pierwszej rundzie zmagań w Korei nasza tenisistka miała wolny los. W drugiej fazie zawodów przeciwniczką Igi Świątek była Sorana Cristea, która zajmuje 66. pozycję w światowym rankingu.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Polka była uważana za zdecydowaną faworytkę. Do tej pory rozegrała z Rumunką pięć pojedynków i każdy zakończył się jej zwycięstwem. Iga Świątek oddała rywalce zaledwie jednego seta – w 2022 roku podczas Australian Open.

Ostatni mecz Polki z Soraną Cristeą odbył się niemal miesiąc temu w trakcie turnieju w Cincinnati. Nasza tenisistka wygrała wówczas 6:4, 6:3.

Iga Świątek – Sorana Cirstea. Pierwszy set dla Polki

Sorana Cirstea obiecująco zaczęła pierwszą wymianę, jednak już chwilę później to Iga Świątek przełamała rywalkę na samym początku spotkania. W drugiego gema Polka weszła nieco bardziej nerwowo, jednak udało jej się odwrócić wynik 0:30 i podwyższyć prowadzenie na 2:0.

Rumunka popełniała sporo błędów i chwilę później doszło do ponownego przełamania. Dopiero w czwartym gemie Sorana Cirstea nieco zmniejszyła dystans i po raz pierwszy w tym spotkaniu przełamała Igę Świątek (3:1).

Kolejny gem przyniósł nieco więcej emocji – Polka potrzebowała aż pięciu break pointów, aby po raz kolejny przełamać rywalkę i ustalić wynik rywalizacji na 4:1. Rumunka się jednak nie poddawała i mimo aż trzech set pointów dla Polki, to Cirstea zapisała na swoim koncie kolejnego gema (5:2).

Chwilę później mogliśmy oglądać kolejne w tym meczu przełamanie – tym razem w wykonaniu Rumunki (5:3). Ostatecznie jednak po niespełna 50 minutach gry pierwsza część meczu w Seulu zakończyła się zwycięstwem Igi Świątek 6:3.

Iga Świątek – Sorana Cirstea. Wynik meczu WTA Seul

Druga partia meczu rozpoczęła się od zdecydowanej dominacji Polki. Iga Świątek wykorzystała błędy rywalki i szybko zdobyła dwa gemy przewagi (2:0). Trzeciego zapisała na swoim koncie dopiero po zaciętej rywalizacji „na przewagi”.

Pierwsze – niewielkie – problemy wiceliderki rankingu WTA pojawiły się dopiero w czwartym gemie (3:1), jednak Iga Świątek szybko zdołała ponownie podwyższyć przewagę i wygrała kolejnego gema przy swoim podaniu (4:1).

Sorana Cirstea podjęła walkę o przedłużenie swoich szans w tym meczu i po asie serwisowym zapisała na swoim koncie drugiego gema (4:2). Polka nie zostawiła jednak żadnych złudzeń. Wygrała ostatniego gema z przełamaniem, do zera a całego drugiego seta 6:2.

W ćwierćfinale turnieju w Seulu Iga Świątek zmierzy się z Barborą Krejcikovą lub Emmą Raducanu.

