Szczodry gest Igi Świątek. „Proszenie o pomoc to oznaka odwagi i siły”

Iga Świątek dzięki wysokiej pozycji w rankingu WTA rywalizację w Indian Wells zaczęła od drugiej rundy. Tam pewnie pokonała Petrę Martić, pozwalając rywalce na ugranie tylko czterech gemów. Jeszcze efektowniej 20-latka rozprawiła się z Weroniką Kudiermietową. Polka ponownie wygrała w dwóch setach, ale tym razem tracąc tylko jednego gema. Świątek dominowała nad rywalką w wielu aspektach, potwierdzając tym samym wysoką dyspozycję.

Iga Świątek: To nie jest zwykły dzień

We wpisie opublikowanym na Instagramie po meczu z Rosjanką Świątek podkreśliła, że w starciu z Kudiermietową cieszyła się grą, przez co była szczęśliwa i wdzięczna. „Ale to nie będzie zwykły pomeczowy post, bo to nie jest zwykły dzień” – dodała podkreślając, że ma na myśli Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Triumfatorka French Open 2020 zaznaczyła, że ważne jest poszukiwanie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego wówczas, gdy go potrzebujemy. „Proszenie o pomoc to oznaka odwagi i siły, nie słabości. Jak napisał dziś Michael Phelps: to okej nie czuć się dobrze” – zauważyła.

Świątek swoje zwycięstwo zadedykowała „wszystkim, którzy nie czują się dobrze” . Postanowiła także przekazać 50 tys. dolarów zarobione za pokonanie Kudiermietowej organizacji, która zajmuje się niesieniem pomocy w obszarze zdrowia psychicznego. „Możecie pomoc mi dokonać wyboru w komentarzach. Po turnieju razem z moim zespołem przejrzę Wasze propozycje, chciałabym, żebyście mieli udział w tej decyzji” – zaapelowała do internautów.

