Iga Świątek zagra w hicie Australian Open. Zmiana godziny rozpoczęcia!

Iga Świątek nadal marzy o skompletowaniu swojego Wielkiego Szlema w karierze. Żeby tak się stało, polska tenisistka potrzebuje triumfu w Australian Open – czyli ostatnim z wielkoszlemowych skalpów do zdobycia.

Dotychczas Świątek w Melbourne najdalej dochodziła do półfinałów, dwukrotnie, w 2022 i 2025 roku. Co ciekawe, w obu przypadkach kończyło się na porażkach z tenisistkami ze Stanów Zjednoczonych. Za pierwszym podejściem była to Danielle Collins, za drugim za to późniejsza, sensacyjna triumfatorka imprezy – Madison Keys.

Iga Świątek – Jelena Rybakina. Hitowe starcie z podtekstami w Melbourne

W poniedziałkowym (tj. 26 stycznia) meczu 1/8 finału Świątek bez większych problemów rozprawiła się z reprezentantką gospodarzy. Maddison Inglis była jedynie tłem dla wiceliderki rankingu WTA.

Problemów z awansem do najlepszej ósemki nie miała również rywalka Jelena Rybakina. To właśnie Kazaszka będzie rywalką Polki w meczu o półfinał AO 2026. Co ciekawe, na pięć ostatnich meczów pomiędzy tymi tenisistkami, aż cztery wygrała Świątek.

Wyjątkowo bolesne z polskiej perspektywy było jednak to jedyne, przegrane spotkanie – ostatnie – podczas WTA Finals 2025. Choć Świątek rozpoczęła od wygranej 6:3, w kolejnych dwóch setach Rybakina triumfowała bardzo wyraźnie 6:1 i 6:0. Kazaszka sięgnęła zresztą ostatecznie po zwycięstwo w całej imprezie zamykającej sezon w tourze WTA.

twitter

Mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina rozpocznie się o godzinie 1:30 w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Pierwotnie Polka i Kazaszka miały wystąpić o późniejszej porze. Ostatecznie jednak zdecydowano, że to spotkanie zostanie rozegrane wcześniej niż inny z ćwierćfinałów pań, mianowicie mecz Jessica Pegula – Amanda Anisimova (początek ok. 3:00 w nocy).

To amerykańskie starcie wyłoni ew. rywalkę w półfinale meczu Świątek – Rybakina.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Wiadomo już jednak, że reprezentantka USA tytułu nie obroni, odpadając na etapie 1/8 finału imprezy. Szykuje się zatem nowa mistrzyni w Melbourne, na otwarcie 2026 roku.

Czytaj też:

Trzęsienie ziemi u giganta. Właśnie poinformowano o rozstaniu!Czytaj też:

Kamil Stoch nie wytrzymał po kompromitacji. Nazwał rzeczy po imieniu